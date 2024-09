LIVE Fiorentina-Wolfsburg Champions League calcio femminile 2024 in DIRETTA | le viola affrontano la temibile compagine tedesca

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di mercoledì 18 settembre 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LABuongiorno e benvenuti nellatestuale dell’ultimo turno di qualificazione alla/2025 tra. Sfida di andata fondamentale per le ambizioni delle, che in questo avvio di stagione hanno collezionato 5 vittorie in altrettanti incontri tra Coppa e Campionato. Le ragazze di Mister De La Fuente hanno sconfitto in modo convincente sia il Brøndby che l’Ajax, staccando così il pass per la sfida contro la squadra teutonica. L’asticella ora si alza notevolmente al cospetto di unacapace di alzare il trofeo in due occasioni negli scorsi anni. La squadra toscana dovrà giocarsela a viso aperto, inutile chiudersi dietro contro formazioni di tale calibro. Nei due precedenti un pareggio ed una vittoria per le teutoniche.