Lazio infortunio Castellanos | edema da sovraccarico all’adduttore

(Di mercoledì 18 settembre 2024) Valentin, uscito nella ripresa del match vinto dallacontro il Verona, è stato sottoposto ad esami clinici e strumentali che “hanno evidenziato undamuscolare a carico degli adduttori della coscia sinistra”, come riportato dalla società biancoceleste. Il calciatore, come si legge nel comunicato della, ha già iniziato le cure specifiche del caso e verrà sottoposto a monitoraggio clinico quotidiano per stabilire i tempi di recupero. La sua presenza per il match Fiorentina-è in dubbio.daSportFace.