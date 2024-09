Lancia il calzino con la cocaina e scappa in sella alla bicicletta

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di mercoledì 18 settembre 2024) Spaccia in, viene intercettato dpolizia evia, dopo essersi liberato delle dosi dinascoste dentro a un. È riuscito a far perdere le proprie tracce pedalando uno straniero, che circolava l’altro pomeriggio dalle parti della rotatoria di San Marone, a Civitanova. A notarlo è stato un equipaggio della Volante della commissariato, diretto dal commissario capo Riccardo Zenobi. Gli agenti per un po’ lo hanno tampinato in direzione del centro. Ma il ciclista è riuscito a dileguarsi, non senza aver prima scaricato il carico compromettente. Durante la fuga ha infattito sulla strada undi cotone di colore grigio, contenente – come si è scoperto in seguito – la sostanza stupefacente,nello specifico, per un peso di circa sette grammi già divisa in undici dosi pronte allo spaccio.