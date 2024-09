La Fondazione Grimaldi dona un’ambulanza al Pronto soccorso greco

Leggi tutta la notizia su ildenaro

(Di mercoledì 18 settembre 2024) In linea con il suo impegno per la sostenibilità e il supporto alle comunità locali, la, in collaborazione con il Gruppo, ha deciso direben equipaggiata a Ekav (il centro nazionaledi) per potenziare il servizio di assistenza sanitaria nella regione nord-occidentale greca della Thesprotia. L’evento di consegna ufficiale dell’ambulanza si è tenuto martedì 17 presso il Terminal T1 del porto di Igoumenitsa. Alla cerimonia di consegna erano presenti il presidente di Ekav Nikos Papaevstathiou, il sindaco di Igoumenitsa Panagiotis Ntais, il sindaco del Comune di Souli Athanasios Ntanis, il parlamentare Vassilios Giogiakas, ed altri rappresentanti delle autorità della Thesprotia. L’ambulanza è stata benedetta da Padre Velissarios, rappresentante dell’Autorità Vescovile Ortodossa locale.