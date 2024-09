Guerra tra Fedez e Tony Effe | stoccate al veleno sui social e minacce

Leggi tutta la notizia su tvpertutti

(Di mercoledì 18 settembre 2024) La notte appena trascorsa è stata piuttosto movimentata per due rapper, ovvero,. Tra i due non è mai corso buon sangue a causa di alcuni rancori pregressi, tuttavia, in queste ore si sono davvero scatenati con commenti e frecciatine decisamente espliciti e pungenti. I due hanno iniziato a lanciarsi delle bordate su Instagram mediante le Storie, fino ad arrivare a pronunciare offese e velate. La loro rivalità pregressa pare sia stata fomentata da una canzone dicolma di riferimenti contro il collega e la sua ex Chiara Ferragni. Federico ha raccolto le provocazioni, sta di fatto che ha replicato a dovere, dando luogo ad un dissing senza fine.