FOTO Vigili del Fuoco all’opera nel salernitano per i danni provocati dal maltempo

(Di mercoledì 18 settembre 2024) Tempo di lettura: < 1 minutocausati dalle avverse condizioni meteo in provincia. Le squadre deidelsono state impegnate nelle zone di Ponte Barizzo e Capaccio per l’allagamento di un deposito farmaceutico e un’autorimessa per le quali è stata necessaria l’aspirazione delle acque con idrovore e motopompe con le squadre di Eboli, Agropoli e Giffoni oltre i mezzi speciali partiti dalla Centrale di Salerno. Situazione simile nell’agronocerino, soprattutto a Nocera Superiore in Via Starza dove sono state recuperate due famiglie bloccate in casa dall’acqua e messe al sicuro a causa dell’allagamento di locali sottoposti al livello stradale.anche ad un pino caduto sulla sede stradale che ha investito delle auto parcheggiate in via Mazzetti in località Matierno. Situazione al momento in evoluzione positiva.