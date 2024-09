Firenze si nasconde tra i turisti e ruba tre volte in pochi giorni nello stesso bar

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di mercoledì 18 settembre 2024), 18 settembre 2024 – Tre borseggi in poco più di due settimane al Bar Arcobaleno di via Alamanni messi a segno dalla stessa persona. La tecnica è ben rodata: l'uomo si camuffa tra ie approfittando di un attimo di distrazione si avvicina al bottino per poirlo dietro la giacca. Episodi che non sono sfuggiti al titolare del Bar Arcobaleno Maurizio Merico che con le immagini del sistema di video sorveglianza è riuscito a inchiodare l'imbroglione. "E' vergognoso, tutti e tre i colpi sono stati messi a segno dalla stessa persona che si sente autorizzata di delinquere indisturbata. Nonostante le telecamere" si sfoga il titolare Merico.