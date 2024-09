F1 GP Singapore 2024 Perez | Vogliamo vincere questa gara

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di mercoledì 18 settembre 2024) “È stato un vero peccato a Baku per tutta la squadra, era stato fatto tanto duro lavoro per ottenere una macchina più competitiva in pista per noi e si stava davvero vedendo. Abbiamo avuto il ritmo per tutto il weekend e ora si tratta di convertire quel ritmo in un podio a”. Queste le parole di Sergio, pilota della Red Bull, a pochi giorni dal GP didi F1: “La macchina ha dimostrato di essere capace con questo pacchetto, quindi dobbiamo trovare il set-up giusto per tutto il weekend ed eseguire alla perfezione il nostro piano di qualificazione e. Ho già vinto ain passato in condizioni difficili e, come tutti sanno, adoro i circuiti cittadini, c’è qualcosa di speciale in unanotturna eè probabilmente la migliore che ci sia”.