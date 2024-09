È stato mandato lì per sabotare Sinner | il retroscena imbarazzante sugli Us Open

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di mercoledì 18 settembre 2024) Contro tutto e tutti. Nonostante il caso Clostebol e le conseguenti critiche, Jannikha risposto sul campo vincendo sia a Cincinnati sia agli US. Ha così consolidato il posto di numero uno al mondo e si sta godendo il meritato riposo a Sesto, andando a trovare alcuni ragazzi di una scuola calcio a Brunico. Poi è arrivato a Bologna per tifare l'Italia in Coppa Davis, dove non ha giocando per godersi un po' di riposo. Negli Usa c'è chi ha provato a disturbarlo in finale nel tentativo di appoggiare l'altro finalista, il tennista di casa Taylor Fritz. Chi ha fatto ciò èTravis Kelce, il giocatore di football americano che insieme all'attuale fidanzata, la cantante Taylor Swift, era in tribuna durante la finale dell'USche vedeva in campo l'altoatesino contro Taylor Fritz.