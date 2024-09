Dandy-guerrieri è il nuovo singolo di Colangeli

Leggi tutta la notizia su laprimapagina

(Di mercoledì 18 settembre 2024) Dal 20 settembre 2024 sarà disponibile su tutte le piattaforme di streaming digitale “”, ildi, estratto dall’album “Background ‘90” in uscita il 7 ottobre. “” è un brano che racconta la storia di un’amicizia e di una tragedia che viene a delinearsi progressivamente durante la narrazione. Riferimenti alla prima decade degli anni 2000, come i jeans Richmond e la reunion dei Pink Floyd, in occasione del Live 8, accompagnano quello che è il pezzo più struggente dell’album nonché il quinto ed ultimodello stesso. “Background ‘90” è un album che, attraverso 8 brani caratterizzati da tematiche diverse e un sound spiccatamente retrò, esplora il “background” della generazione nata e cresciuta negli anni ’90. Con arrangiamenti che evocano l’epoca, il disco presenta richiami più o meno evidenti a quel decennio.