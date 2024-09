Dai villaggi turistici ai teatri Paolino Boffi mattatore sul palco | Mi piace sempre rinnovarmi

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di mercoledì 18 settembre 2024) Da maggio a settembre, con un’estate intensa di lavoro, ha portato in scena il “Show 2024” con la ciliegina sulla torta della serata del 21 luglio, in piazza Castello a Lodi quando il suo “L’è tüt un rebelòt” ha riscosso un grandissimo successo. E ora si è già rituffato nel suo lavoro in Mediaset dove da due anni è animatore del pubblico per le trasmissioni di Gerry Scotti. Tutto questo senza però mai tralasciare il suo impegno nell’associazione “Sara Angela-L’angelo dei bambini” creata insieme alla moglie Laura Soldi in memoria della loro figlia primogenita scomparsa il 17 agosto 2022 a soli cinque anni dopo che sei mesi prima le era stato diagnosticato un Neuroblastoma., 38 anni, è comico, cantante, imitatore e trasformista. Lodigiano di Borgo Adda, ha frequentato le scuole elementari Barzaghi e le medie Paolo Gorini.