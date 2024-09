Barella | Vogliamo di più in Champions League! Messaggio al Milan? No

Leggi tutta la notizia su inter-news

(Di mercoledì 18 settembre 2024)è intervenuto al termine di Manchester City-Inter, sfida valevole per la prima giornata della fase campionato della nuova. Di seguito la sua analisi post partita rilasciata a Prime Video PRESTAZIONE PROMOSSA – Nicolòparla così dopo Manchester City-Inter: «Questa prestazione è nata da una squadra che l’anno scorso ha dominato il campionato lasciando qualcosa in, quest’anno vorrebbe fare di più in questa competizione dopo aver disputato una finale due anni fa. Cerchiamo di lavorare al massimo, stiamo crescendo e acquisendo esperienza e questo aiuta».