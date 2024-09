Allegri è da tempo in contatto col Milan Se Fonseca perde il derby la panchina è sua Pistocchi

Leggi tutta la notizia su ilnapolista

(Di mercoledì 18 settembre 2024)è daincol. Seil, laè sua () Scrive il giornalista Mauriziosu X: Dopo la netta sconfitta con il Liverpool, 1:3 con tanti errori in fase difensiva, il futuro diè appeso alcon l’Inter : dovesse arrivare un’altra sconfitta, il destino del tecnico sarebbe segnato. La dirigenza rossonera è daincon Max, che viene considerato l’uomo giusto per mettere a posto la fase difensiva. Il tecnico ha già dato il suo assenso ad un clamoroso ritorno sullaista. Dopo la netta sconfitta con il #Liverpool, 1:3 con tanti errori in fase difensiva, il futuro di #è appeso alcon l’#Inter : dovesse arrivare un’altra sconfitta, il destino del tecnico sarebbe segnato. La dirigenza rossonera è daincon #Max, pic.twitter.