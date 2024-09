Al Divino Amore arriva la Festa del Pastore | per scoprire i segreti di un mestiere antico a rischio estinzione

Leggi tutta la notizia su lopinionista

(Di mercoledì 18 settembre 2024) ROMA – I pastori si incontrano con i consumatori di oggi e di domani, mostrando a tutti idi untra i più antichi dell’umanità. Una tradizione, quella silvano-pastorale, che da sempre svolge un ruolo fondamentale, sia per la produzione di latte, formaggio e carne, che nella salvaguardia e conservazione dell’ambiente. La gestione dei pascoli infatti, sia in territorio montano che per quanto riguarda l’agro romano, svolge un’importante funzione nel limitare l’abbandono del territorio, spesso principale causa di problematiche quali frane e incendi. Sono questi alcuni principi ispiratori delladel, promossa dall’Associazione Humanitas con il contributo di Arsial e della Regione Lazio, che si terrà sabato 21 Settembre, dalle ore 16 e per tutta la serata, presso l’area Zappa che ti passa di fronte al Nuovo Santuario del, in via Ardeatina km 11,500.