TEDxRoma 2024 | sta per arrivare ‘Time’ un viaggio straordinario nel tempo all’Auditorium Parco della Musica

(Di martedì 17 settembre 2024) 29.09.– 14:00 Auditorium, Sala Santa Cecilia (Roma) Ticket: https://bit.ly/3yUvx12 Streaming, in diretta sul sito web:.com Esistono molti modi per definire e percepire il. Il pensiero greco ha descritto ilcome Chronos, ilsequenziale e misurabile; Kairos, quel momento irripetibile in cui accade qualcosa di speciale; Aion, ileterno e trascendente che travolge e ricrea; ed Eniautos, ilciclico che ci ricorda il fluire dell’anno enostra età. Attraverso le quattro definizioni di, cronologico, istantaneo, eterno e ciclico, l’umanità ha fatto le proprie scelte che hanno da sempre influenzato il destino dei posteri. A questi antichi concetti si aggiunge una nuova sfumatura conranea: Kynikos, ildel cinismo moderno, che riflette le sfide dell’era attuale.