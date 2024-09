Sono tantissimi i viaggiatori che scelgono di visitare le biblioteche durante i loro viaggi Eccone 5 tra le più belle del mondo

Leggi tutta la notizia su iodonna

(Di martedì 17 settembre 2024) Secondo un sondaggio social condotto da Piratino, l’84% deiitaliani ha sperimentato almeno una volta nella vita la bibliosmia, ovvero la piacevole sensazione data dal profumo dei libri. Non sorprende quindi che tantissime persone aggiungano meravigliosealle proprie “holiday wishlist”.5 tra le piùdel. 1. Biblioteca Nazionale Austriaca Vienna (Austria): l’Österreichische Nationalbibliothek L’Österreichische Nationalbibliothek si trova all’interno del maestoso complesso dell’Hofburg e si distingue per la suazza senza pari. La biblioteca, visitabile tramite l’acquisto di un biglietto d’ingresso, custodisce oltre sette milioni di volumi suddivisi in numerose collezioni.