Scontro in scooter 60enne grave

(Di martedì 17 settembre 2024) CORREGGIO Un sessantenne abitante a Rio Saliceto è rimastomente ferito in un incidente che ha coinvolto tre vetture e losu cui il riese viaggiava. E’ accaduto pochi minuti prima delle 11 di ieri mattina in via Campagnola, alle porte di Correggio, all’altezza di un sacchettificio. Per cause al vaglio della polizia locale della Pianura Reggiana, si è verificata una carambola che ha coinvolto tre vetture, oltre allo, con il conducente finito contro un palo della segnaletica, fermandosi con il mezzo a due ruote accanto a uno dei "panettoni" da traffico situati all’ingresso di un’azienda. All’arrivo dei soccorsi – con l’ambulanza della Croce rossa locale e l’autoinfermieristica del San Sebastiano – ci si è accorti di complicazioni cliniche con ipotesi di un’emorragia interna.