Roadpol Safety Daysy | al via la campagna con l’obiettivo zero vittime sulla strada

(Di martedì 17 settembre 2024) Latina, 17 settembre 2024 – Nella giornata di mercoledì 18 settembre personale della Sezione Poliziale di Latina sarà presente presso uno spazio espositivo all’interno del Centro Commerciale Latina Fiori per un evento di carattere (in)formativosicurezzale. Saranno messe in mostra specifiche apparecchiature e veicoli in uso alla Specialità, verranno proiettati video multimediali e verrà diffuso materiale informativo. Tale iniziativa viene svolta in contemporanea allaeuropea congiunta di sicurezzale “DAYS” promossa da– European Roads Policing Network.