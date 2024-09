Riecco la vera Juventus | tris facile a un Psv inguardabile Motta parte bene nella nuova Champions

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di martedì 17 settembre 2024) Non è ladelle ultime due, ma quella delle prime due. Letteralmente, perché contro un Psvc’è un altro, proprio come ad agosto, questa volta inLeague, dove i bianconeri tornano a vincere dopo quasi due anni e partono col piede giusto con laformula. E così,si gode una squadra che sembra aver compreso gli errori con la Roma e soprattutto di Empoli, soffrendo soltanto nel primo quarto d’ora (in cui lo Stadium mugugna persino un po’ e l’atteggiamento è troppo passivo) e poi andando a segno per due volte in pochi minuti nel primo tempo, rendendo la ripresa, dove arriva subito il, praticamente svuotata di contenuti e di semplice gestione.