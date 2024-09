Riassunto | 25 startup tecnologiche innovative entrano nella 10a coorte di Morgan Stanley Inclusive Ventures Lab

Leggi tutta la notizia su seriea24

(Di martedì 17 settembre 2024) La decimadel Lab comprende 25e abilitate alla tecnologia dalle Americhe e dall’EMEA Il programma acceleratore di cinque mesi fornirà ai fondatori un investimento di 250.000 dollari (250.000 sterline), oltre a un programma di mentoring e risorse per lo sviluppo commerciale Ad oggi, sono 117 le aziende che hanno partecipato al Lab NEW YORK–(BUSINESS WIRE)–(NYSE: MS) oggi ha annunciato laglobale 2024 dell’Lab, con 25 aziende selezionate dalle Americhe e dall’EMEA (Europa, Medio Oriente e Africa). Nei prossimi cinque mesi, le aziende parteciperanno a un programma acceleratore interno, progettato per sviluppare e scalare ulteriormente lee abilitate alla tecnologia nelle fasi di round di finanziamento da seed a serie A.