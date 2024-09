Raw 16 09 2024 Road to Bad Blood

Leggi tutta la notizia su zonawrestling

(Di martedì 17 settembre 2024) Benvenuti ai lettori di ZW, la puntata di Monday Night Raw si è tenuta dal Moda Center di Portland, Oregon. Lo show inizia con CM Punk che raggiunge il ring. Dice che gli viene da pensare spesso quanti match possa far ancora nella sua carriera. E’ tornato in WWE ma non per fare amicizie. Ma si è un fatto un nemico mortale come Drew McIntyre, e l’unica soluzione può essere un Hell in a Cell Match. Poteva pensare che tutto finisse a Bash in Berlin con il loro Strap Match, ma è stato solo ingenuo a pensare ciò. La famiglia non vuole che lotti in un Hell in a Cell Match. Drew lo ha portato a diventare un diavolo, e il diavolo lo affronterà a Bad. Farà tutto quello che serve per sconfiggerlo. Dentro la gabbia porterà la fine della faida e l’inizio del baratro per Drew. Sheamus vs. Pete Dunne (3 / 5) L’opener della puntata, Sheamus ha affrontato Pete Dunne.