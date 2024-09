Rabiot completa il passaggio al Marsiglia

Leggi tutta la notizia su justcalcio

(Di martedì 17 settembre 2024) 2024-09-17 18:27:07 Ci sono conferme! Abbiamo tradotto per voi questo articolo dall’ottimo sito 101greatgoals: Ilhato l’acquisto del centrocampista francese Adrien, che era stato accostato al Manchester United e all’Arsenal, si unisce a una squadra destinata a rappresentare la minaccia più grande al predominio del Paris Saint-Germain in Ligue 1. Il 29enne ha lasciato la Juventus alla fine della scorsa stagione e torna in Francia, dove si è formato al PSG prima di trasferirsi a Torino nel 2019. Durante la sua permanenza alla Juve,vinse il campionato di Serie A e due Coppe Italia. Ilè secondo in Ligue 1 dopo aver vinto tre volte e pareggiato una delle prime quattro partite.