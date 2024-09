Progetto di scambio giovanile tra Bologna e Napoli | quando e come partecipare

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

17 settembre 2024 –lavorano insieme. Uniscono le forze contro il disagio. Contro i problemi che i ragazzi attraversano, testimoniati, nella sua espressione più estrema, dall'evento doloroso di via Piave, dove due settimane fa una rissa è culminata nella morte del 16enne Fallou Sall. Certo, le realtà sociali sono diverse, ma "i problemi sono uguali", sottolinea il sindaco di, Gaetano Manfredi, in città per una missione istituzionale, che segue il protocollo d'intesa firmato nel 2022. E che ha portato i due primi cittadini a visitare insieme i luoghi in fase di rigenerazione,l'ex scalo ferroviario Ravone, la biblioteca Salaborsa e le Serre dei giardini Margherita; mentre alcuni assessori andranno alle Popolarissime, al Pilastro e al Battirame.