Mondiali di ciclismo 2024 Ganna si allena a pieno regime | si va verso la partecipazione

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di martedì 17 settembre 2024) Roma, 17 settembre– Anche uniper tecnologico come quello attuale deve arrendersi di fronte a un concetto solo in apparenza ovvio: il miglior rimedio a gran parte dei mali resta il riposo. Lo sa bene Filippo, che dopo l'avventura alle Olimpiadi di Parigi ha accusato un brusco calo delle prestazioni che, tra quanto visto in Germania prima e in Belgio poi, aveva allarmato i piani alti della Ineos Grenadiers, oltre a comportare uno stop inevitabile in vista degli Europei del Limburgo. Non solo: in bilico sembrava anche la presenza per idi Zurigo, ma i segnali che arrivano nelle ultime ore sono più che rincuoranti.