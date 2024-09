Moana Pozzi | la verità sulla sua morte a 33 anni

Leggi tutta la notizia su velvetmag

(Di martedì 17 settembre 2024), una delle figure più iconiche e controverse del cinema per adulti italiano, si spense prematuramente a 33, il 15 settembre 1994, a causa di un tumore al fegato. Eppure, la sua scomparsa è sempre stata avvolta da un velo di mistero. Ladi, avvenuta in una clinica di Lione, è rimasta avvolta nel mistero per, alimentando speculazioni e leggende su presunte cause alternative. Tuttavia, la versione ufficiale racconta una storia molto più semplice, ma non meno tragica, legata alla sua malattia e agli ultimi mesi di vita., foto Ansa – VelvetMagLa scoperta della malattiaera all’apice della sua carriera quando cominciò a soffrire di gravi problemi di salute. Si parlò inizialmente di stress e stanchezza legati ai ritmi intensi del suo lavoro, ma presto si scoprì che la situazione era ben più grave.