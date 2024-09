La ’strada scolastica’ un successo senza le auto

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di martedì 17 settembre 2024) Se ne è discusso molto, dalle pagine dei giornali a quelle virtuali sui social, e nonostante le lamentele la ‘stradadi via San Serafino da Montegranaro sembra essere un. Bambini e genitori hanno infatti abbandonato leper recarsi a piedi lungo l’ultimo tratto della via, appositamente reso area pedonale temporanea. Si tratta di una settimana di prova per l’area pedonale che parte da via Pergolesi e include parte di via San Serafino da Montegranaro. Una settimana che blocca il traffico nel quartiere Solestà nelle fasce orarie più critiche: dalle 7.30 alle 8.30 e dalle 15.30 alle 16.30. Fino al 20 settembre un tratto della strada è bloccato negli orari di entrata e uscita delle scuole per permettere la creazione di uno spazio sicuro per i pedoni.