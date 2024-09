Juventus-Psv 3-1 Koopmeiners | Felice per il risultato ma dobbiamo fare meglio il possesso palla

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di martedì 17 settembre 2024) Teunha commentato ai microfoni di Sky Sport il 3-1 rifilato dallaal Psv in Champions League: “Sono davvero contento qui, volevo giocare la Champions con questo club straordinario.per il, maile tenere lapiù a lungo“. Il centrocampista olandese ha poi ribadito: “Qualche buona uscita con lal’abbiamo fatta, ma è importante farlo per 90 minuti: non basta controllare la partita per 30, 60 o 80 minuti. In questomigliorare“. Infine, l’ex Atalanta ha concluso: “Sto bene fisicamente,di quando sono arrivato. Per essere al 100% avrò bisogno ancora di qualche settimana, ma non sento problemi muscolari“.-Psv 3-1,: “per il, mail” SportFace.