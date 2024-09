In Ue maggioranza variabile Ursula può pescare a destra e a sinistra

Leggi tutta la notizia su lanotiziagiornale

(Di martedì 17 settembre 2024) Una squadra di commissari europei a immagine e somiglianza della presidente dell’esecutivo comunitariovon der Leyen. Mentre per quanto riguarda l’Italia un riconoscimento al gruppo dei Conservatori di Giorgia Meloni con una delle vicepresidenze esecutive affidate a Raffaele Fitto ma, allo stesso tempo, un ruolo minore per Roma, considerando che a Fitto non va una delega pesante come quella che si sono viste riconosciute Francia e Spagna. A Roma una delega di serie B Stéphane Séjourné sarà il vicepresidente esecutivo per la prosperità e la strategia industriale e responsabile del portafoglio Industria, Pmi e Mercato unico. Teresa Ribera sarà vicepresidente esecutiva per una transizione pulita, giusta e competitiva e anche responsabile della politica di concorrenza. Sarà il Ppe il partito maggiormente rappresentato.