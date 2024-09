Il commiato di Oxilia Il comandante dell’Arma saluta con una poesia

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di martedì 17 settembre 2024) ‘An slunt Imola’. Hato il circondario con versi nel suo amato cimbro, lingua parlata da una piccola minoranza fra Veneto e Trentino –intitolata, in italiano ‘D’un sorso Imola’ – il maggiore Andrea, che lascia il comando della Compagnia dei carabinieri per assumere l’analogo ruolo a Mantova dopo cinque anni intensi. Ieri pomeriggio si è tenuto il saluto in una sala del consiglio comunale strapiena, alla presenza dei primi cittadini del territorio, del vescovo Giovanni Mosciatti, dei vertici di Formula Imola, delprovinciale dei carabineri, il generale Ettore Bramato, di rappresentanti di forze dell’ordine e autorità militari e civili, delle dirigenti scolastiche del territorio. Prenderà il posto diil capitano Domenico Lavigna, che conosce già il territorio essendo stato una decina di anni fadella Compagnia di Medicina.