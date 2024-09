F1 paura per il padre di Sergio Perez | malore dopo l’incidente del figlio a Baku Ora sta bene

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di martedì 17 settembre 2024) Grande spavento per‘Checo’ Pérez e la sua famiglia. Suo, Antonio Pérez Garibay, è stato ricoverato d’urgenza domenica serail Gran Premio dell’Azerbaigian sul circuito di. Come riportato da El Heraldo de México, e confermato dall’agenzia di comunicazione del pilota Red Bull, l’uomo si trovava a Città del Messico, nella sua abitazione, quando è svenuto. È stato trovato privo di sensi in bagno ed è stata subito chiamata l’ambulanza, che ha trasportato l’uomo in ospedale. Secondo quanto riportano i media messicani, l’uomo avrebbe accusato un’angina pectoris. Come filtra, le condizioni disono “stabili” e l’uomo è in via di guarigione. Il 65enne sarebbe svenutodi suo, nel GP di, dove il pilota Red Bull è stato coinvolto in un impatto con Carlos Sainz.