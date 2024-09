Ecco il rombo alla Clooney L’idea di chef Vettorello

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di martedì 17 settembre 2024) Ogni piatto, come un film. "Perché ogni piatto racconta una storia, non solo di sapori, ma di territorio, di stagione e di mani che coltivano la terra o pescano nel nostro mare". Parole (e soprattutto filosofia di vita) diTino, reduce dall’ennesimo trionfoMostra Internazionale del Cinema di Venezia dove ormai è di casa da anni. "La Biennale di Venezia ha indicato precisi principi di sostenibilità ambientale da rispettare in tutte le fasi del ciclo di vita degli eventi – spiega loimprenditore –. Questo è il motivo per cui credo fermamente nella valorizzazione in tavola dei prodotti locali per rispettare il ritmo della natura e sostenere le piccole comunità che, come veri artigiani, lavorano con amore e passione. È un po’ come scegliere un film: autentico, vero, ricco di emozioni.