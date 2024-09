Dragons ottime prospettive | la squadra c’è

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di martedì 17 settembre 2024) Buon allenamento deiin casa del Dany Basket Quarrata (serie B interregionale). Contro unadi categoria superiore, ottimo l’atteggiamento e la voglia di aiutarsi per 40 minuti da parte di tutti i rossoblù. C’è stato spazio per tutti, compresi i giovani Under 19 Settesoldi, Sangermano e Torrini. Nel finale esordio anche per il 2009 Davis Jackobson, giocatore lettone da poco arrivato, impegnato con la Under 17 Eccellenza al Torneo di Firenze nello scorso weekend. Si è giocato con il risultato azzerato ad ogni fine quarto. Questi i parziali: 18-18, 30-15, 26-17, 13-10. "Lasi sta amalgamando. Adesso dobbiamo spingere sull’identità, sul creare un’anima. Dalla prossima settimana aumenteremo i giri del motore – commenta coach Pinelli -. Avremo un amichevole e la partita di coppa.