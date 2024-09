Coppia alla deriva nel lago il racconto del salvataggio | Erano in acqua aggrappati a un tronco

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di martedì 17 settembre 2024) Colico – “Ragazzi eccoci, vi stavano cercando, non vi preoccupate ora vi recuperiamo”. I “ragazzi“ sono due turisti tedeschi, moglie e marito, di 54 anni lei, ortopedico di 59 lui, rimasti per un’oraa mollo nell’deldi Como, attaccati ad und’albero e sorretti solo dai loro giubbotti diche fortunatamente indossavano. Li ha ripescati domenica pomeriggio Giordano Dominioni, istruttore di surf e kitesurf di 59 anni, titolare, insiememoglie Sara, della Jordan’Surf Kitezoo School di Colico. Con lui hanno partecipato all’operazione dila moglie e altri istruttori e soci del loro centro. “Il vento soffiava forte da nord – racconta Giordano -. Stavo scrutando ilproprio per osservare il vento, quando ho notato al largo una piccola barca a vale che stava scuffiando, che poi però si è raddrizzata, sebbene in maniera anomala.