Camicia azzurra e pantaloni cammello | l’abbinamento colore autunnale da provare ora

(Di martedì 17 settembre 2024) L’entusiasmo per look da ufficio originali si è spento poche settimane dopo il rientro dalle ferie? Basta una combinazionevincente per riaccendere gli animi e far brillare il proprio stile. Formale ma al contempo originale, l’ispirazione cromatica del momento arriva dalla sfilata autunno inverno 2024 2025 di Tod’s, dove la classicasi abbina acolor. Attenzione però agli accessori. Le case di moda lo sanno bene: una paletteche funziona fa il 70% del look. Non servono capi stravaganti o costosissimi per apparire raffinate e alla moda, talvolta sta tutto nelle cromie che si indossano. Da sfoggiare in ufficio ma anche nel tempo libero, ecco l’ultimo segreto di stile smart da replicare subito.