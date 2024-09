Calma questa non è Gotham City Ma i baby criminali preoccupano La repressione da sola non basta

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di martedì 17 settembre 2024) Milano non è. "Sarebbe sbagliato parlare di allarme sociale. Tuttavia è bene chiedersi le ragioni dell’aumento che si rileva nel breve e medio periodo per alcune fattispecie di reato", sottolinea Marco Dugato, ricercatore del centro di ricerca Transcrime dell’università Cattolica di Milano. Secondo la classifica de Il Sole 24 Ore, il capoluogo lombardo è la città che registra i numeri peggiori in termini di denunce: 7.093 ogni 100mila abitanti nel 2023; è prima per furti denunciati in rapporto alla popolazione, seconda per rapine, terza per violenze sessuali e quinta per reati connessi agli stupefacenti. Marco Dugato, non è allora emergenza? "I dati vanno contestualizzati. Il numero di reati è calcolato in rapporto alla popolazione residente ma ci sono anche turisti eusers che vanno ad alimentare le statistiche.