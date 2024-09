Atalanta Lookman di nuovo on fire E Gasp si gode un tridente da paura

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di martedì 17 settembre 2024) Un gol dei suoi, con serpentina, dribbling ubriacanti, finte e tiro secco. Un assist, tante giocate da applausi. E un’altra rete sfiorata. L’ha ritrovato il suo ‘on’, il giocatore che fa la differenza. L’ha fatta contro la Fiorentina, trascinando ilnerazzurro e innescando anche i compagni di reparto Retegui (quattro gol in quattro gare) e De Ketelaere. Adesso tutti sperano che possa farla anche giovedì sera in Champions, contro l’Arsenal. Fuori un mese esatto, dalla finale di Supercoppa a domenica, fuori per le prime tre gare di campionato, dopo la scelta di auto sospendersi alla vigilia della trasferta di Lecce, in attesa di una possibile offerta faraonica del Psg. Offerta che l’avrebbe respinto, non avendo nessuna intenzione di cedere il suo fuoriclasse.