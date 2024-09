Tentato assassinio contro Trump bloccato un 58enne

Leggi tutta la notizia su italiasera

(Di lunedì 16 settembre 2024) Nuovo tentatativo di assassinare: fermato unarrivato dalle Hawaii. Fucile puntatol’ex presidente quando stata giocando a golf in Florida. Il Secret Service sparail sospettato. Ecco come sono andate le cose. Mentredice ‘Non mi arrenderò mai’, emergono i primi dettagli circa la dinamica dei fatti. Ecco dunque il secondodi Donaldin due mesi. “Sto bene, non mi arrenderò mai”, ha detto l’ex presidente a stretto giro. L’allarme è scattato intorno alle 13.30.stava giocando a golf al suo club di West Palm Beach: era fra la quinta e la sesta buca quando un agente del Secret Service che lo precedeva ha individuato la canna di un fucile che pareva esser sbucara dalla recinzione ed è intervenuto aprendo il fuoco, mettendo in fuga l’uomo armato.