Stéphane Allix | la morte del fratello e il suo viaggio oltre la vita

Leggi tutta la notizia su velvetmag

(Di lunedì 16 settembre 2024), giornalista e scrittore francese, ha dedicato gran parte della suaalla ricerca del senso dell’esistenza dopo aver subito una grave perdita: ladi suo, avvenuta in circostanze tragiche. L’evento delladeldiha segnato profondamente il suo percorso personale e professionale, spingendolo a indagare il tema delladopo la. Ed è per questo che ha dedicato gran parte della suaa questa ricerca “ultraterrena”., foto Instagram – VelvetMagL’inizio di un’indagine personale Nel 2001,perse improvvisamente suoin un incidente stradale in Afghanistan, evento che cambiò radicalmente la sua visione del mondo. Inizialmente scettico riguardo a questioni spirituali, questo dolore lo portò a interrogarsi sulla possibilità di unala