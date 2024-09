Spaccio in via Oberdan | 46enne tarantino arrestato dalla Polizia di Stato

Leggi tutta la notizia su tarantinitime

(Di lunedì 16 settembre 2024) Tarantini Time QuotidianoLadi, nel corso di una mirata operazione antidroga, haun pregiudicatodi 46 anni ritenuto presunto responsabile del reato di detenzione ai fini didi sostanze stupefacenti. Da alcuni giorni, i Falchi della Squadra Mobile avevanomesso sotto attenzione un noto pregiudicato, abitualmente dedito allodi sostanze stupefacenti il qualeaveva probabilmente ripreso la sua illecita attività, fissando come base il suo appartamento situato al piano terra di uno stabile della centralissima via Oberdan. Per dar concretezza ai sospetti maturati, i poliziotti hanno predisposto mirati servizi di appostamento resi estremamente difficili dall’alta densità abitativa della zona.