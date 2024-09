Sinner l’ha mollata è ufficiale | fuori dai piedi

Leggi tutta la notizia su ilveggente

(Di lunedì 16 settembre 2024) Jannikall’improvviso, non aveva più bisogno di lei: è stato difficile, ma era una decisione inevitabile. Qualcun altro sarebbe corso in aeroporto e avrebbe preso il primo volo per i Caraibi, o magari per le Maldive. Janniknon aveva bisogno di spiagge incontaminate e acque cristalline, invece. Dopo aver vinto gli Us Open, al culmine di una cavalcata assolutamente incredibile, voleva una cosa soltanto: tornare a casa. C’è qualcosa che Jannikdetesta (LaPresse) – Ilveggente.itLo ha fatto non appena ne ha avuto la possibilità, una volta lasciatosi alle spalle gli impegni derivanti dal suo status di campione del Flushing Meadows. A quel punto è corso tra i monti, in Alto Adige, a Sesto Pusteria.