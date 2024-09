Se devo usare i superpoteri come Salvini meglio non averli

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di lunedì 16 settembre 2024) di Michele Sanfilippo Chi di noi da ragazzino, con la meravigliosa ingenuità che può avere solo un bambino, non ha sognato almeno una volta di avere i poteri dell’Uomo ragno per poter raddrizzare i torti e ristabilire un minimo di giustizia? Ovviamente, per la maggioranza di noi, quello è rimasto un sogno. Eppure ci sono persone che ili hanno ricevuti davvero eppure li hanno usati in maniera piuttosto discutibile, perun eufemismo. Una di queste persone è Matteo. Dopo un’infanzia ordinaria, verso i 16 anni ha frequentato per un po’ un famigerato Centro Sociale di Milano dimostrando di avere qualche desiderio di vivere in un mondo un po’ più decente. Poi è accaduto qualcosa, su cui chi ha figli adolescenti farebbead indagare, e s’è iscritto alla Lega Nord nella quale ha militato fino a diventarne il segretario.