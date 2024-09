Sam Beukema fa visita all’Olanda per la Coppa Davis | scambio di maglie con Griekspoor

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di lunedì 16 settembre 2024) Bologna, 16 settembre 2024 –disotto i riflettori dell’Unipol Arena. Dallaalla Champions League. Samsi è concesso una piccola distrazione nello scorso week end: dopo il pareggio in extremis con il Como, il difensore dei rossoblù ha assistito alle partite del Group Stage A che ha visto l’Italia guadagnare il pass per le Final 8 di Malaga che decideranno chi solleverà l’Insalatiera per la stagione 2024. Il numero 31 del Bologna però non è venuto a supportare Berrettini e compagni ma per uno speciale momento con la nazionale olandese, protagonista appunto del Girone A che si è tenuto nel capoluogo emiliano. Il giocatore è stato ospite della Federazione Olandese di Tennis e di Tallon(sconfitto poi da Flavio Cobolli).