Puppo | In un doppio decisivo di Coppa Davis metterei Sinner e Berrettini Non penso che Jannik rinunci

(Di lunedì 16 settembre 2024) L’Italia si è qualificata alle Finals diimponendosi nel girone di Bologna grazie alle vittorie ottenute contro Brasile, Belgio e Olanda. Gli azzurri hanno guadagnato il biglietto per gli atti conclusivi della massima competizione per Nazionali e a metà novembre torneranno in scena per difendere l’Insalatiera conquistata lo scorso anno. Matteoha vinto tre singolari, Flavio Cobolli ha fatto il proprio debutto nel torneo e ha firmato un bel successo, Matteo Arnaldi ha portato a casa un punto prezioso al pari di Simone Bolelli e Andrea Vavassori nelcontro il Belgio.