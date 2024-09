Peste suina insetti ed escrementi di topi | sequestrati 5 500 chili di carne in Emilia Romagna

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di lunedì 16 settembre 2024) Bologna, 16 settembre 2024 - Scarse condizioni igienico sanitarie, mancanza di dati per la tracciabilità dei prodotti e in alcuni casi è stata rilevata anche la presenza del virus dellaafricana nelle carni analizzate. Sono questi alcuni dei risultati ottenuti dai carabinieri del Nas durante i controlli effettuati nel corso dell'anno tra le province di Bologna, Ferrara, Rimini, Ravenna e Forlì-Cesena effettuati in esercizi commerciali di vendita all’ingrosso e al dettaglio di alimenti etnici, stabilimenti di produzione e lavorazione delle carni e attività di ristorazione. In diverse circostanze sono stati prelevati dei campioni diper l’identificazione del Dna e la ricerca del virus dellaafricana le cui analisi, in cinque casi, hanno evidenziato la presenza del virus, che però è bene ricordare non è trasmissibile all’uomo.