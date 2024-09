Oggi alle 11 la ripresa dei lavori a Casteldebole | diversi i dubbi di formazione Grande concorrenza sugli esterni d’attacco Torna Lucu ballottaggio Aebischer-Fabbian

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di lunedì 16 settembre 2024) Appuntamento11 a. Per ragionare insiemeerrori di Como? In realtà giusto il tempo di un battito d’ali di farfalla. Lo Shakhtar incombe (mercoledì al Dall’Ara calcio d’inizio18,45) e il post partita di Como è già l’antivigilia della sfida di Champions con gli ucraini. Ne consegue che Italiano e il suo staff avranno poco tempo per analizzare ciò che non ha funzionato al Sinigaglia e comunque lo faranno nell’ottica di non ripeterlo dopodomani, contro avversari che si studieranno nel pochissimo tempo che resta da qui alla partita. Gli indisponibili ‘sanitari’ sono Ferguson, Cambiaghi e El Azzouzi. I fuori lista Uefa sono invece De Silvestri, Karlsson e Dominguez. Di tutti gli altri Italiano soppeserà le energie, valutando i tempi di recupero dei titolari di Como.