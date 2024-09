Nardi-Marozsan in tv | data orario canale e diretta streaming Atp Hangzhou 2024

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di lunedì 16 settembre 2024) Lucasfiderà Fabiannel match valido per il primo turno dell’Atp 250 di, torneo in corso di svolgimento sul cemento cinese. Dopo una serie di risultati deludenti nell’ultimo periodo, il tennista pesarese si è parzialmente riscattato raggiungendo la semifinale del Challenger di Guangzhou e proverà a dare continuità sempre in Cina. Partirà leggermente sfavorito contro l’ungherese, che ha vinto solo 5 delle ultime 15 partite giocate, ma potrà dire la sua.ha perso l’unico precedente, sul rosso di Cagliari nel 2023. TABELLONE MONTEPREMI PROGRAMMA, ORARI E COPERTURA TV L’incontro traè in programma mercoledì 18 o giovedì 19 settembre, cone campo ancora da definire.