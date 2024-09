Meno accessi al Pronto soccorso | Ma i Cau devono essere ripensati

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di lunedì 16 settembre 2024) Un calo deglidel 10 per cento a Castelfranco, -4% a Modena, -3% a Mirandola, -2% a Carpi. Anche nel Modenese si ravvisa, stando ai dati della Regione diffusi nei giorni scorsi, un alleggerimento deglialgrazie ai Cau, i centri di assistenza urgenza destinati ai casi non gravi. Tutto bene dunque? Non proprio. Gli stessi candidati presidenti della Regione hanno espresso, seppure con modalità e contenuti diversi, delle perplessità . Tranchant la candidata del centrodestra Elena Ugolini ("I Cau hanno fatto solo danni"). Ma anche Michele de Pascale ha spiegato nei giorni scorsi in una intervista al Carlino che i "Cau stanno funzionando soprattutto nelle realtà dove isonostrutturati.