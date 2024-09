Inter l’ex Klaassen completa il cerchio | la scelta dal valore affettivo – SM

Leggi tutta la notizia su inter-news

(Di lunedì 16 settembre 2024)Davy, impiegato in misura ridotta dal tecnico Simone Inzaghi nella scorsa stagione, ha scelto la sua prossima squadra. Una decisione, la sua, dal fortesimbolico. LA DECISIONE – Davyha scelto la via del cuore, del vincolo mai sciolto con la sua squadra storica:ha deciso di tornare all’Ajax, come riferito da Sport Mediaset. L’olandese avrebbe ricevuto offerte convenienti dal punto di vista economico, anche più importanti di quella proveniente dal team olandese, ma il richiamo di casa lo ha spinto a rifiutare qualsiasi altra proposta, a prescindere dalla convenienza sul piano economico dellada fare.e l’: una storia mai sbocciata! L’ESPERIENZA – Trae l’non è mai fiorito l’amore. Il calciatore olandese ha faticato a trovare spazio, anche alla luce deldel centrocampo titolare dei nerazzurri.