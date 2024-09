In mostra a Firenze ambulanza colpita dai russi in Ucraina

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di lunedì 16 settembre 2024) E' esposto a, oggi in piazza Signoria e nei prossimi tre giorni in piazza Gino Bartali, quanto resta di un'da centinaia di proiettili e da schegge di missilinel settembre 2022 a Kharkiv, in, mentre l'equipaggio stava soccorrendo un uomo ferito in un bombardamento che causò danni ai soli civili. L'iniziativa è stata già allestita in altre città europee e italiane, ed è agrazie all'Associazione Lilea, al Congresso degli Ucraini in Italia e al Coordinamento delle Misericordie dell'Area Fiorentina, col patrocinio del Comune di