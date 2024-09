I paragoni tra Thiago Motta e Allegri non hanno alcun senso | la Juventus ha sottovalutato un problema|Primapagina

Leggi tutta la notizia su justcalcio

(Di lunedì 16 settembre 2024) 2024-09-16 12:00:00 Lettori di JustCalcio.com, vi riportiamo in versione integrare l’ultima notizia di Calciomercato.com: Quattro giornate appena di campionato e i primi critici – chi in maniera più diretta, chi in modo più sfumato – si stagliano all’orizzonte, puntando il dito controe la sua“noiosa”. E’ giusto ed è legittimo che, dopo un mercato imponente e rivoluzionario – con saldo in negativo di circa 100 milioni di euro – il popolo bianconero in primis si aspetti di “festeggiare” traguardi parziali diversi da una porta rimasta imbattuta nei 360? iniziali della Serie A. Una circostanza che non si verificava da 10 anni e che nella storia juventiva era capitata soltanto in altre tre circostanze.